Biotek-aksje stuper etter nyhet

(Saken oppdateres)

Et en halvtimes handel er Oslo Børs opp 0,84 prosent til 1.130,37 poeng.

Oljeprisen

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 74,82 dollar fatet, opp 0,2 prosent. WTI-oljen handles til 73,75 dollar pr. fat, opp 0,4 prosent.

Til sammenligning ble nordsjøolje omsatt for 75 dollar fatet da Oslo Børs stengte i går.

Oljeprisen stiger støttet av lavere amerikanske varelager, da investorer venter på en beslutning fra nøkkelprodusenter om de ville opprettholde eller lette forsyningskutt i andre halvdel av året, skriver Reuters.

OPEC + letter forsyningskutt mellom mai og juli med 2,1 millioner fat per dag og skal møtes torsdag for å avgjøre om produksjonen skal forbli uendret eller økes.

Ned

Nordic Nanovector stuper og åpner ned 12 prosent etter å melde om at de har ansatt ny midlertidig administrerende direktør.

Seismikkselskapet Seabird Exploration kollapser og er ned 25,1 prosent etter en halvtimes handel. Det skjer etter at selskapet onsdag kveld meldte at det vil hente 30 millioner kroner i frisk kapital

Etter Elkem-sjefens gikk av umiddelbart i går kveld, åpner Elkem ned 2 prosent. Storaksjonær Jan Petter Sissener stusser på nyheten og ber om forklaring på avgangen.

Tidligere i uken ble meldt at Crayon holdt på med finansiering til et milliardoppkjøp . Nå har Crayon lagt inn et bud på 100 prosent av aksjene i australske Rhipe. Aksjen er ned 1,8 prosent.

Selvaag Bolig leverte et godt første halvår og solgte boliger for 2,36 milliarder kroner, men er ned 0,5 prosent torsdag morgen.

Opp

AF Gruppen og Aker Solutions signert en intensjonsavtale for å slå sammen selskapenes eksisterende offshore decom-operasjoner til et 50/50-eid selskap, med mål om å skape en ledende global aktør for miljøvennlig resirkulering av offshoreinstallasjoner, ifølge en melding fra selskapene.

Ny kasinoavtale med PlayStar sender Gaming Innovation Group opp nærmere over 8 prosent torsdag formiddag.

Etter to timers handel er det Seadrill som topper vinner listen med en oppgang på 17,6 prosent. I torsdagsutgaven av Finansavisen skrives det om Mohn som spår gull i rigg.

Cloudberry Clean Energy stiger 4,3 prosent etter nyheter om at tar over to vannkraftverk.

LNG er i vinden om dagen og innsidekjøp i Awilco LNG sender aksjen opp 9,8 prosent.

Mowi refinansierer en eksisterende bankfasilitet i samsvar med selskapets ESG-strategi og stiger 1,4 prosent.

Ny kontrakt på 8 millioner sender Techstep-aksjen opp 2,6 prosent.

DOF stiger 1,4 prosent etter at de opplyste onsdag kveld om at de har kommet til enighet med kreditorene om å utvide fritaket for betaling av renter og avdrag på 91 prosent av den sikrede gjelden.