Oslo Børs åpner ned

Etter én times handel står hovedindeksen på Oslo Børs i 1.182,50, etter en nedgang på 0,6 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 862 millioner kroner.

Utviklingen skjer i kjølvannet av et markant fall på Wall Street onsdag etter at USA bekreftet det første omikron-tilfellet, mens Asia-børsene utviklet seg mer blandet tidligere torsdag.

Faller på bred basis

Torsdagens børsfall skjer på bred basis. Blant de 20 mest omsatte er det bare tre aksjer som stiger, og Idex Biometrics aller mest med 4,6 prosent til 3,57 kroner etter annonseringen av et strategisk samarbeid med en ledende global smartkortprodusent.

Nel faller på 1,7 prosent til 18,10 kroner, mens gassrederiene BW LPG og Flex LNG trekker ned henholdsvis 3,5 prosent til 42,92 kroner og 2,0 prosent til 196,10 kroner.

Hydro, DNB, Golden Ocean, Kahoot, Mowi og Aker er alle ned 1-2 prosent.

Rally etter analyse

Nykode Therapeutics (tidligere Vaccibody) figurerer høyt på vinnerlisten, og stiger over 4 prosent etter at DNB Markets har tatt opp dekning av aksjen med kjøpsanbefaling og kursmål 102 kroner.

Quantafuel er et annet lyspunkt, og stiger drøye prosenten på meldingen om at produksjonen er i gang på anlegget i Kristiansund.

Belships stiger 1,5 prosent til 13,40 kroner etter å ha kvittet seg med sine to eldste skip med salgsgevinster på 5-6 millioner dollar på begge.

Dobbel soloppgang

Otovo stiger 6,6 prosent til 23,89 kroner etter å ha lansert Tyskland som sitt syvende europeiske marked, og topper vinnerlisten.

Ellers i sol klatrer EAM Solar 4,9 prosent til 10,80 kroner på en oppdatering fra italiensk høyesterett , som i oktober ga selskapet medhold i sine svindelanklager mot selgerne av solparker kjøpt i Italia for syv år siden. EAM Solar krever 2,5 milliarder kroner i erstatning.

Vi tar også med at Norsk Solar spretter opp over 9 prosent til 8 kroner uten selskapsspesifikke nyheter. Det er nok til å toppe vinnerlisten.

Oljen opp igjen

Oljeprisene fortsetter torsdag svingningene i kjølvannet av at verden ble kjent med omikron-viruset for en uke siden, etter at lavere lagertrekk enn ventet i USA trakk litt ned onsdag.

Torsdag morgen trekker nemlig frontkontrakten for Brent-oljen opp igjen 1,5 prosent til 69,88 dollar pr. fat, mens WTI-oljen klatrer 1,5 prosent til 66,53 dollar pr. fat.

Spenningen er i dag knyttet til OPEC+-møtet, og markedet tror OPEC og samarbeidslandene kan komme til å pause innfasingen av produksjon grunnet frykten for den potensielle effekten omikron-viruset vil ha på verdensøkonomien og ikke minst bensinetterspørselen.

– Enkelte investorer tror OPEC+ vil bestemme seg for å holde på gjeldende produksjonsnivå i januar, for å dempe enhver skade på etterspørselen, sier Fujitomi Securities-analytiker Toshitaka Tazawa til Reuters.

Equinor og AKer BP har snudd minus til pluss, og stiger henholdsvis 0,5 prosent til 231,25 kroner og 0,1 prosent til 292,20 kroner.