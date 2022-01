Nye hedger kan være kryptovaluta, men kryptomarkedet har vært i særs hardt vær de siste dagene. Bitcoin handler nå på verdier vi så sist helt tilbake i oktober.

Stigende renter

Trygve Hegnar. Foto: Eivind Yggeseth

Utfordring: Dagene for gratis penger er over , skrev Trygve Hegnar på lederplass mot slutten av desember. Federal Reserve hinter nå mot et såkalt «dot plot» med ni hevinger innen tre års tid.

El-Erian frykter at markedene ikke vil takle det.

– Et system som har levd i mer enn et tiår med lave renter og sterk likviditet, vil raskt vise at det ikke takler det, sa sjefstrategen i et innlegg i Financial Times tidligere denne uken.

I slutten av desember pekte El-Erian på at den tiårige amerikanske statsrenten sto i 1,50 prosent. Bare en uke senere var en oppe i hele 1,73 prosent.

Løsning: Banksektoren vil imidlertid nyte godt av stigende renter. Bank of America, Goldman Sachs og flere amerikanske banker har steget sterkt i 2021 og hevet utbyttene til aksjonærene. Her i Norge steg DNB nær 25 prosent i fjor.

Rekordhøyt aksjemarked

Utfordring: Markedet overopphetes. El-Erian peker på at rundt 70 selskaper på S&P 500 handles til all-time high-verdier.

Det er stadig vanskeligere å finne aksjer man kan kjøpe lavt og selge høyt, når indeksen i seg selv stadig klatrer til nye rekorder.

Løsning: Flere vekstaksjer har imidlertid falt tungt i 2021 og er mer overkommelig priset. PayPals inntekter steg for eksempel med 13 prosent og totalt betalingsvolum var 26 prosent opp år/år i tredje kvartal 2021. Aksjen har likevel falt 34 prosent det siste halvåret.

Jim Cramer, programleder i aksjeprogrammet Mad Money. Foto: AP Photo

Zoom Video var en gang ett av de heteste pandemiaksjene. Selskapets inntekter skjøt opp 35 prosent i tredje kvartal, men aksjen har falt 55 prosent siste seks måneder.

Jim Cramer anbefaler begge de to aksjene i en ny oppdatering. Han mener investorene ikke bør gi opp Zoom helt ennå, tross et tøft 2021. Selskapet har ifølge aksjeeksperten et enormt potensial for å vokse som en aktør i selskapssoftware-sektoren.