Oslo Børs faller fra start – batteriselskap skyter fart etter nyhet

Oslo Børs falt tungt fra start tirsdag, men har nå hentet inn noe av det initielle fallet.

Få minutter etter børsen åpnet falt hovedindeksen mer enn 1 prosent, men en halvtime etter børsen åpnet er fallet redusert til 0,55 prosent. Hovedindeksen står nå i 978,09 poeng.

Bevegelser

Polarcus stuper etter det har misligholdt en gjeldsavtale. Selskapet stanser nå alle rente- og amorteringsbetalinger. Långiverne har informert Polarcus om at det ikke vil bli gitt ytterligere forlengelse.

Klokken 09.53 ble det innført børspause i aksjen i påvente av melding fra selskapet.



Thin Film Electronics melder tirsdag morgen om fremskritt i batteriproduksjonen. Aksjen skyter fart etter nyheten.

Den danske avisen Nordjyske melder at rundt 350 tonn plast som skulle resirkuleres ved Qauantafuels Skive-anlegg ble brent fordi plasten var for våt.

Carnegie skriver i en oppdatering mandag ettermiddag at dette reiser spørsmål rundt fleksibiliteten til kjemisk resirkulering samt hvor allsidig teknologien er.

«Vi mener at artikkelen er negativ for Quantafuel gitt investorenes inntrykk av at selskapet kan resirkulere alle typer plast blandet med alle slags fraksjoner og fortsatt lage 80 prosent nafta-råvare. Åpenbart er dette umulig», skriver meglerhuset.

Carnegie skriver også at de finner artikkelen noe negativ for hele segmentet fordi det «fremhever prosessens kompleksitet og vanskeligheter med råstoffhåndtering». Carnegie har ikke dekning på Quantafuel.

TECO 2030 meldte om ny brenselcelle som skal være dobbelt så effektiv som sammenlignbare produkter. Aksjen stiger etter nyheten.

Prosafe skyter fart uten at det er noen nyheter som bidrar til oppgangen.

Kongsberg Automotive melder at selskapet ansetter Joerg Buckheim som ny adm. direktør i selskapet.

Asetek melder om ny ordre på 3,9 millioner kroner.

Next Biometrics har signert avtale i India for levering av flere tusen sensorer.

Aqua Bio Technology har snudd etter de siste dagens opptur. Det er ingen selskapsspesifikke nyheter som bidrar til oppgangen, og siste børsmelding er at adm. direktør Roger Hofseth lastet opp i selskapet.

Exact TherapauticsEXACT sendte tirsdag morgen ut børsmelding om ny medisinsk direktør.

Photocure har inngått avtale i Asia på rundt 8 millioner kroner. Aksjen stiger.

Innsidere i Agilyx selger aksjer for 13 millioner. Aksjen faller fra start.

Oljeprisen

Oljeprisen har svekket seg gjennom natten.

Ett fat brent-olje koster 55,56 dollar, ned 0,7 prosent fra i går. WTI-oljen koster 52,45 dollar pr. fat, ned 0,8 prosent. Til sammenligning kostet et fat Nordsjøolje 55,58 dollar da Oslo Børs stengte mandag.

– Dette er en dag da markedet ikke er sterkt forpliktet. Utenlandske markeder snur ned, og investorer tar gevinst i olje, sier Phil Flynn, senioranalytiker ved Price Futures Group i Chicago.

Nedgangen i oljeprisen kommer på tross av lettelser i tilbudssiden etter Irak sa det vil produsere 3,6 millioner fat pr dag i februar for å møte kvotene under Opec+-avtalen, som er det laveste nivået siden 2015 og ned fra 3,85 millioner fat pr dag i desember, ifølge Platts.