Wall Streets teknologiselskaper er i full gang med resultatsesongen, og Snap krakket fredag etter å ha lagt frem sin rapport for andre kvartal. Twitter-rapporten ble langt bedre mottatt, og markedet reagerte med å sende aksjen opp 0,8 prosent til tross for at selskapet fortalte om topplinjesvikt og et tøft annonsemarked.

Fredagens sluttkurs på 39,84 dollar er langt under Elon Musks omstridte bud på 54,20 dollar pr. aksje, men analytiker Michael Nathanson i MoffettNathanson mener at aksjen hadde vært handlet midt mellom 10 og 20 dollar om det ikke hadde vært for nettopp dette budet.

«For aksjonærene mener vi Elon Musks avtale om å kjøpe Twitter for 54,20 dollar pr. aksje ser bedre og bedre ut dag for dag, særlig når Twitters annonseinntekter faller brått under press fra makroøkonomisk motvind», skriver han ifølge Marketwatch i en analyse.

«Slik sett ville det mildt sagt ha vært en utrolig seier hvis Twitter kan lukke denne avtalen i retten», legger analytikeren til.

Øyner langvarig Twitter-press

Musk flagget tidligere i juli sin intensjon om å terminere avtalen med bakgrunn i det Tesla-gründeren hevder er mangelfull informasjon fra Twitter om andelen falske konti, hvorpå selskapet har gått til sak.

En rettssak i oktober vil avgjøre hvorvidt verdens rikeste mann må gjennomføre oppkjøpet. Musk og hans advokater ville ha saken utsatt til februar neste år, men fikk ikke gehør for dette.

Nathanson merker seg at Twitter i kjølvannet av kvartalsrapporten ikke hadde en «earnings call» som ville ha kastet lys over hva som legger press på inntektene, og hevder ifølge Marketwatch at investorer står igjen med å se på hva Snap opplyste om i sin skuffende rapport.

«Snaps annonsevekst har svekket seg ytterligere inn i tredje kvartal, så vi venter en lignende trend også for Twitter. Vi venter at Twitters annonsevekst vil være under press i mange kvartaler fremover mens selskapet prøver å hanskes det tiltakende, makroøkonomiske presset», heter det i analysen.