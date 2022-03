Opp 22 prosent etter to måneder

– SKYER I HORISONTEN: Kristin Brimi, daglig leder i Mediebyråforeningen. Foto: Mediebyråforeningen

Reklameomsetningen via mediebyråene har hatt en sterk start på året, med en vekst på nær 22 prosent fra fjorårets nivåer, ifølge Mediebyråforeningen.

Omsetningen i januar og februar var på tilsammen 1,6 milliarder kroner, opp fra 1,3 milliarder i tilsvarende periode i fjor.

– Vi må helt tilbake til 2018 for å finne tilsvarende nivå, sier daglig leder Kristin Brimi i Mediebyråforeningen i en melding, og legger til at det også var ventet at året ville starte sterkt.

– Vi er også optimistiske til året sett under ett. Men det er utvilsomt skyer i horisonten som vi følger nøye med på. Det er usikkert hvordan konsekvenser av krigen i Ukraina påvirker den finansielle situasjonen her hjemme, sier Brimi.

Digitalt hopp – svikt hos influencerne

Den største kategorien er digitale medier, som så langt i år har hatt en reklameomsetning 655,7 millioner kroner. Det tilsvarer en vekst på 19,2 prosent fra januar–februar 2021, og gir en markedsandel på 40,5 prosent.

Særlig displayflatene trekker opp, med en omsetningsøkning på 32,5 prosent til 286,5 millioner kroner.

Video er opp 17,2 prosent og sosiale medier opp 11,7 prosent, mens annonseringen via influencere har gått tilbake 11,0 prosent til 2,4 millioner kroner.

Firedobling på kino

På TV, den nest største kategorien med en markedsandel på 38,8 prosent, er det hittil omsatt reklame for 628,9 millioner kroner, en økning på hele 26,5 prosent fra i fjor. Mediebyråforeningen mener prisvekst i markedet står for en stor del av TV-veksten.

Sterkest vekst har det imidlertid vært på kino, der reklameomsetningen er opp 311,1 prosent til 21,4 millioner kroner. Utendørs- og plakatreklame kan vise til en vekst på 74,9 prosent til 82,4 millioner kroner. Begge vekstvinnerne er hjulpet av at samfunnet er gjenåpnet igjen etter coronapandemien.

Mindre penger på podcast

Lydreklame er opp 18,4 prosent til 66,2 millioner kroner. Her trekker radio opp med 19,9 prosents vekst, mens podcast trekker ned med 6,4 prosents nedgang til 3,1 millioner kroner.

Reklameomsetningen i ukepresse og magasiner er opp 14,0 prosent til 5,8 millioner kroner.

I dagspressen rapporteres det imidlertid om omsetningsnedgang på 10,4 prosent til 52,5 millioner kroner. I fagpressen er det et fall på 8,8 prosent til 2,6 millioner. Kategorien direkte markedsføring er stadig den tredje største kategorien, men er hittil i år ned 0,3 prosent til en omsetning på 99,7 millioner kroner.