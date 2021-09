Mercedes-AMG er underavdelingen til bilkonsernet Daimler, og produserer det aller heftigste Mercedes-Benz har å tilby. Her snakker vi blant annet om digre V8-motorer med stort volum og en haug med hestekrefter. Avdelingen ligger uansett ikke i bakevja med tanke på den elektriske retningen Daimler skal ta, og har blant annet fått i oppdrag å utrede el-versjoner av de råeste modellene.

Utredningen er et ledd i Daimlers mål om kun å produsere helt elektriske biler innen 2030, og å tilby et elektrisk alternativ for alle modeller innen 2025. Til tross for elektrifiseringsmålene har selskapet fått et søksmål mot seg fra tyske miljøaktivister, i likhet med BMW.

Forrige uke kom også beskjeden fra selskapet om at det skroter utviklingen av plug-in-hybrid-teknologien, men at et fortsatt vil tilby modeller basert på dagens teknologi. Endringen kommer for å vise skiftet til elbiler enda tidligere.

Beholde V8

Selv om konsernet, i likhet med mange andre produsenter, pøser ut elektriske biler, som luksusbilen EQS , lillebroren EQE og en konseptmodell av Geländewagen, EQG, har det fortsatt en omfattende bensindrikkende line-up.

Utvalget spenner fra minstemann, Mercedes-AMG A 45, til SUVer som G 63 og toppmodellen GT Black Series. Flere av disse er utstyrt med Mercedes velkjente 4.0-liters V8 og ifølge AMG-sjefen vil den henge i en stund til.

«Jeg tror V8eren kommer til å ha en fremtid. De neste 10 årene kommer vi til å se biler med V8ere, det er jeg sikker på. Vi har mange kunder som elsker bilene sine, og jeg tror de vil kjøpe biler i lang tid fremover. Vi har veldig høy etterspørsel over hele verden», sier AMG-sjefen Philipp Scheimer til nettstedet Road and Track.

I likhet med hybridteknologien vil ikke AMG utvikle en helt ny V8er, men ingeniørene vil fortsatt finne muligheter til å oppdatere den eksisterende utgaven. I tillegg vil det være mulig å kombinere en V8 med en hybrid drivlinje, slik det er gjort i nye GT 63 S E-Performance.