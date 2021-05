– Nå er det mulig å ta på seg investeringsbrillene

Finansavisen sendte ut et push-varsel der det sto at Trøim-aksje gikk til topps. Det var feil. Fredriksen-dominerte Northern Drilling steg mest; Borr stiger like over 7 prosent på en foreløpig 5. plass. FA beklager feilen.

Oslo Børs åpnet ned mandag, men har snudd i grønt utover dagen.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.079,48 poeng, opp 0,29 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 2 milliarder kroner.

I grønt

Riggaksjer gjør det skarpt på børs i det siste og Dovre-folvater Stig Myrseth ser lys i enden av tunnelen, og han mener at det etter et syv år langt mareritt kan bunnpunktet for riggsektoren endelig skimtes.

– Nå er det igjen mulig å ta på seg investeringsbrillene, sier han.

John Fredriksen-dominerte Northern Drilling nyter godt av et sterkt riggmarked og skyter til topps mandag. Aksjen har gjort det meget sterkt den siste tiden, og er opp hele 237 prosent siden nyttår.

Søndag gjorde Finansavisen en teknisk analyse av Fredriksen-aksjen. Skal den opp til gamle høyder må den dobles og litt til, og spørsmålet er om det er mulig.

Borr Drilling stiger også etter som følge av godt marked.

Prosafe skjøt i halv ett-tiden opp over 30 prosent. Det er ingen nyheter som bidrar til oppturen.