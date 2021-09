Hovedindeksen har vinglet mellom marginal opp- og nedgang så langt i fredagens handel, og ved lunsjtider står hovedindeksen opp 0,02 prosent til 1.158,09 poeng.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 989 millioner kroner.

Dagens store hendelse er Federal Reserves årlige Jackson Hole-symposium i USA, der alles øyne vil være rettet mot sentralbanksjef Jerome Powell når han starter sitt digitale foredrag klokken 16.00.

I grønt

Resultatsesongen fortsetter å prege bildet, og blant dagens tallfremleggere spretter Nordic Nanovector opp 17,3 prosent etter sin rapport.



Selskapet rapporterer at tidsplanen til Paradigme-prosjektet har blitt forsinket grunnet økt smittespredning, men også om positive utsyn for Betalutin etter studier, og planlegger å avholde en R&D-dag i fjerde kvartal for å diskutere videre utvikling og kommersialisering av kreftmedisinen.

Zaptec leverte et sterkt andre kvartal med dobling av inntektene, men halvering av bunnlinjen som følge av oppskalering.

– Vi vil ha milliardomsetning innen to år, sier Zaptec-sjef Anders Thingbø til Finansavisen.

Tomra-konkurrent Envipco jobber nå med «aggressiv» utvidelse av det kommersielle teamet, etter å ha snudd til positiv inntjening i andre kvartal. Aksjen stiger 11,6 prosent i dag.

Børsknott RomReal stiger 7,6 prosent etter sin kvartalsfremleggelse. Selskapet leverte sterk inntektsøkning, men ser at nedsalget av porteføljen vil ta lengre tid enn først antatt.