Oslo Børs endte i rødt

Etter en positiv start surnet stemningen på Oslo Børs utover torsdagen. Hovedindeksen endte på 1.256,87 etter en nedgang på 0,36 prosent.

Utviklingen er i tråd med den på de toneangivende Europa-børsene. I New York har Wall Street åpnet opp etter gårsdagens nedtur.

Reaksjonene i finansmarkedene har ikke vært all verden etter at USA torsdag lanserte en ny runde med sanksjoner mot president Vladimir Putins nære allierte, inklusive flere oligarker.

Frontkontrakten for Brent-oljen sto ved stengetid i 119,32 dollar pr. fat, ned fra 121,60 dollar da børsen stengte onsdag. Torsdagens fall er på rundt 2 prosent. WTI-oljen var ned rundt 1,5 prosent til omtrent 113 dollar pr. fat.

Equinor falt 0,5 prosent, Aker BP 0,35 prosent og Vår Energi 0,7 prosent.

Tung trio falt markant

Utslagene var langt større for flere av dagens mest omsatte – på godt og vondt.

MPC Container Ships falt over 12 prosent til 25,85 kroner etter at største eier har solgt 27,5 millioner aksjer for 688 millioner kroner – altså til kurs 25 kroner. Den nest største eieren plukket opp 10 prosent av aksjene.

Containerfraktrederiet var børsens sprekeste aksje i fjor, med hele 290 prosent oppgang. Så langt i år er aksjen opp 6 prosent.

Nel falt 9 prosent til 15,30 kroner etter å ha landet en emisjon på 1,5 milliarder kroner til kurs 15,30 kroner. Samtidig foreslås avtroppende toppsjef Jon André Løkke som medlem av styret.