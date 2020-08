Oslo Børs snudde i grønt – Kahoot! fortsetter himmelferden

Etter å ha åpnet ned onsdag morgen, snudde Oslo Børs i pluss og stengte opp 0,31 prosent til 841,72 poeng.

Det ble omsatt aksjer for 3,2 milliarder kroner.

Olje

Ved stengetid onsdag ble et fat Brent-olje omsatt for 43,67 dollar, opp 0,99 prosent. WTI-oljen ble omsatt for 41,35 dollar, opp 0,71 prosent.

Råoljelagrene i USA falt med 6,8 millioner fat i forrige uke til 531 millioner fat, viser data fra American Petroleum Institute (API) tirsdag kveld. På forhånd ventet analytikerne en økning på 357.000 fat, ifølge Reuters.

Equinor steg 0,25 prosent, mens Aker BP falt 0,72 prosent. Førstnevnte ble dagens mest omsatte aksje.

Vinnere

Kahoot! ble dagens børsvinner, og fortsetter dermed den eventyrlige oppgangen på Merkur Market. Aksjen steg 11,64 prosent, etter at Storebrand-forvalteren Alf Inge Gjerde i et intervju trakk frem Kahoot! som den mest spennende aksjen på Oslo Børs.

Det ble en god handelsdag for tørrlastaksjene etter at Baltic Dry-indeksen steg 4,2 prosent , og DNB Markets i en oppdatering oppgraderte flere tørrlastaksjer til kjøp. Meglerhuset høynet kursmålet på Golden Ocean fra 34 til 50 kroner, som resulterte i at aksjen klatret 10,64 prosent til 36,60 kroner.

Blant andre tørrlastaksjer steg 2020 Bulkers 5,95 prosent til 57,0 kroner, mens Belships klatret 6,15 prosent. DNB Markets oppjusterte kursmålet på førstnevnte fra 55 til 78 kroner i en oppdatering.

Seismikkselskapet Magseis Fairfield steg 3,85 prosent, etter at selskapet meldte at det har sikret forhåndsfinansiering for en undersøkelse i Nordsjøen.

Kongsberg Automotive stengte opp 8,09 prosent, etter å ha falt 1,8 prosent tirsdag. Det var ingen spesielle nyheter som forklarte oppgangen.

Blant andre vinnere steg NEL 3,03 prosent, mens Adevinta klatret 3,35 prosent.

Tapere

BerGenBio ble dagens store børstaper, og stengte ned hele 18,82 prosent, etter å ha stupt mer enn 26 prosent i morgentimene. Tirsdag ettermiddag skrev selskapet i en børsmelding at Storbritannia har bestemt seg for å avslutte bevilgningen til en klinisk studie.

Atlantic Sapphire stengte ned 5,69 prosent, etter at et datterselskap ble tvunget til å sette i gang nødslakt i et av selskapets anlegg. Nær 200.000 laks med en gjennomsnittsvekst på 2 kilo forventes å bli slaktet, tilsvarende 400 tonn laks, heter det.

Höegh LNG falt 2,64 prosent, etter at DNB Markets nedjusterte kursmålet på aksjen fra 15 kroner til 13 kroner.

Blant tungvekterne falt Telenor 0,82 prosent, mens Yara stengte ned 1,18 prosent.