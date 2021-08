Strateg med mange baller i luften

Hvordan går man fra å være samfunnsviter til å gjøre due diligence knyttet til transaksjoner?

Hanne Mork Gentzel ler. Hun har en annerledes profil i forhold til mange av sine kolleger, likevel synes hun ikke det er rart at det var nettopp strategi som fanget hennes interesse som konsulent.

– Gjennom studiene har jeg tatt fag innen økonomi, finans og business. Jeg liker å jobbe med tall, og jeg har alltid hatt en tanke om at jeg ønsker en forankring i næringslivet, forklarer hun.

Hanne jobber på avdelingen Strategy and transactions, og er en del av teamet som jobber med både kommersiell og operasjonell strategi.

– Det er mye due diligence knyttet til transaksjoner. Vi hjelper bedrifter med å finne ut av kommersielle og operasjonelle problemstillinger som er knyttet til en transaksjon. Samtidig hjelper vi kunder med å vurdere deres strategi og performance, og hjelper med å finne svar på spørsmål som: hvorfor ting ikke går etter planen, hvordan firmaet kan vokse, og lignende.

Internasjonal erfaring

Karrieren som konsulent startet Hanne da hun bodde i London.

– I begynnelsen jobbet jeg mot offentlig sektor, og det var stor variasjon i prosjektene. De kunne involvere alt fra store programmer, til mindre strategiprosjekter. For meg var det spennende å gjøre research, og lære så mye som mulig om hvordan ting fungerer.

Etter en rask tur hjemme i Norge og hos Forsvarsdepartementet, flyttet Hanne tilbake til London og startet karrieren i EY.

– Kjæresten min bodde fortsatt i London, og da jeg flyttet tilbake var det litt tilfeldig at jeg kom over muligheten i EY. Jeg hadde bestemt meg for å gå tilbake til consulting kun hvis jeg fikk jobbe med strategi, røper hun.

London er ikke det eneste stedet i utlandet Hanne har bodd. Hun har også bodd i Skottland, Frankrike, North Carolina og Washington DC.

– Etter videregående hadde jeg lyst til å se verden. Så jeg studerte forskjellige steder, var på utveksling, fikk noen internships og hoppet på muligheter her og der.

Interessen for reising deler hun med mannen sin, som også har bodd rundt i verden. Likevel bestemte de seg for å flytte til Norge da de fikk barn .

– Mannen min er svensk, men han har familie rundt omkring. Da vi fikk barn kjente jeg på følelsen av å ville dra hjem etter mange år i utlandet. I tillegg ville jeg være nærmere familie og oppdra barnet i en mindre by. Så vi ble enige om å flytte til Oslo, hvor vi hadde et familienettverk.





Overført til Oslokontoret

Hanne kjente noen som jobbet med strategi på EYs kontorer i Oslo.

– Det fine med EY er at vi jobber på tvers av landegrenser. Så jeg kjente allerede noen av de som jeg jobber med i dag. Da det ble bestemt at vi skulle flytte hjem, pratet jeg med partneren på min avdeling, og da det åpnet seg en mulighet ble jeg overført, forklarer hun.

Med erfaring fra både inn og utland føler Hanne at hun nå begynner å opparbeide seg mye kunnskap som hjelper både teamet hennes og kundene.

– I denne jobben er det en bratt læringskurve, for man må dykke ned i utrolig mye informasjon. Likevel lærer man masse og får innsikt i mange forskjellige bransjer og selskaper. Selv om ingen prosjekter er like begynner man etterhvert å se noen likhetstrekk, og danne seg verdifull erfaring som man tar med seg videre.

Hanne beskriver seg selv som en problemløser og naturlig nysgjerrig - to kvaliteter hun mener er verdifulle som strategikonsulent.

– Det er sjelden en fasit på hvordan problemer skal løses, men er man innstilt på å finne en løsning kan det bli en spennende utfordring. Samtidig er det en fordel å være nysgjerrig av natur.

Holder fast i det urbane livet

Når hun ikke jobber, bruker Hanne mye tid med sine to barn, og selv om hun ikke er Londoner lenger har hun ikke helt klart å gi slipp på storbylivet.

– Vi valgte å bo sentralt i Oslo for få storbyfølelsen. Jeg liker å nyte det byen har å tilby av parker, kafeer og opplevelser. Og hvis vi ønsker et avbrekk fra det urbane, så er det kort vei til skogen og sjøen.

Hanne forteller også at hun tidligere trente mye, men at det ikke er lett å opprettholde rutinene med små barn og covid.

– Viktigheten av trening er et fokusområde for lederne på avdeling min. Vi hørte nylig et foredrag av en tidligere idrettsutøver om trening knyttet til fysisk og psykisk helse, og teamarbeid.

– På hjemmekontoret har vi hatt treningsgrupper og online treningsvideoer. På kontoret er det også tilrettelagt for ansatte som ønsker å holde seg aktiv skal ha mulighet til det.

Med to smårollinger i hus liker Hanne fleksibiliteten i EY. Hun innrømmer at det skal bli godt å komme tilbake til hverdagslige rutiner, men før den tid er det én ting hun lengter etter.

– Det første vi skal gjøre når alt er tilbake til normalen er å hoppe på et fly, ler hun.

Har du lyst å vite mer om unike muligheter i EY, inkludert avdelingen Hanne jobber i, så er du velkommen til å ta kontakt.