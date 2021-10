Med pandemien som hindring måtte metodene for opplæring og service endres drastisk.

For hydrogen og brenselcelleteknologi-selskapet, Plug Power, ble løsningen et tett samarbeid med TeamViewer som er den globale eksperten innen fjernstyring av teknologi.

Amerikanske Plug Power har tatt hydrogen til energiproduksjon opp fra tegnebordet og ut som et globalt, kommersielt produkt. De var et av selskapene som fikk vanskeligheter med å lære opp egne teknikere og ingeniører rundt om i verden under pandemien.

Plug Power (NASDAQ: PLUG) er verdsatt til over 12 milliarder Euro og store merkevarer som Walmart, BMW og Amazon benytter seg av teknologien fra selskapet.

Dette gjorde de

Reiserestriksjonene i 2020 stanset alle kurs og opplæringsprogrammer ved Plug Powers eget skolesenter i Chicago.

Det ble da satt sammen egne sett med verktøy bestående av bærbar pc, smartbriller, instruksjonsbøker og wifi-hotspot. Dette ble i første omgang sendt ut til ingeniørene rundt om i USA.

Treningsprogrammene ble kjørt gjennom smartbrillene og brukeren ble tatt med gjennom en opplæringsprosess steg for steg. Med brillene på og opplæringen midt i synsfeltet, hadde ingeniørene hendene frie til å jobbe med treningen og opplæringen. Om det ble vansker med opplæringen, var en instruktør hele tiden tilgjengelig for en onlinekonferanse via TeamViewers integrerte assistanseløsning.

Slik kunne de som deltok i treningen diskutere problemene med fagperson eller instruktør i sanntid og øyeblikkelig løse utfordringer som oppstod.

Plug Power har dermed fortsatt sin erobring av markedet med sine innovative energileveranser, og samtidig levert på sin servicevennlige fremtoning. Selskapets kjernevirksomhet er elkraft fra ren hydrogen. Denne elkraften er ferdig til å installeres verden over, og da er høykompetente ingeniører og teknikere er nødvendig for å lykkes.

Energisikkerhet

Trenings- og sikkerhetssjef hos Plug Power, Richard Grossert skryter av løsningen med TeamViewer og smartbrillene. Han mener samarbeidet er med å hjelpe energiselskapet i det store paradigmeskiftet innen transport, kraft-og energibransjen.

Vi er nå langt bedre rustet til å lede an og håndtere utfordringene rundt klimaendringer og energisikkerhet, sier Grossert.

Den internasjonale indeksen for nasjonenes innsats for å sikre klimaet, CCPI-indeksen, viser at USA ligger på sisteplass. Det synliggjør verdien av hva Plug Power jobber for: Forpliktelser til å utarbeide enda bedre brenselceller med lavt utslipp.

Teknologien Plug Power finner du i dag som regel i gaffeltrucker hvor de tunge og store batteriene som inneholder syre og tungmetall er byttet ut med brenselceller med hydrogen.

Det positive er at vann og varme er det eneste fotavtrykket de gir.

