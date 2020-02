Derfor flytter Telia Norge til Økern Portal

Selskapet har holdt til i Nydalen i over 20 år og hadde opprinnelig et ønske om å bli i samme område. Mangel på egnede lokaler i nærheten, behovet for mer plass, og krav om nyere og mer moderne, funksjonelle arealer gjorde at valget tilslutt falt på Økern Portal.

Fra 30 til 1

– Det å finne et nytt bygg for Telia og Get har vært og vil bli et av de viktigste interne endringsprosjektene vi noensinne kommer til å jobbe med, sier Live Johansen, som er Telia Norges prosjektleder for flytteprosessen.

Søkeprosessen tok for alvor fart høsten 2017. Over 30 prosjekter ble evaluert, men mange ble raskt eliminert fordi de ikke møtte viktige kriterier som:

Lokasjon med nærhet til knutepunkt for offentlig transport

Milljøhensyn, der BreeamExcellent var et minimumskrav

Servicenivå, et pulserende liv i og rundt bygget

Store etasjeflater og stor takhøyde

Mulighet til co-working

Store etasjeflater var viktig for å unngå at ansatte blir fordelt på mange etasjer.

– Det å samle flere på samme plan vil være med på å bryte ned siloer. Dette er viktig for å skape det beste samarbeidsmiljøet på tvers av enheter, samt økt samhandling med andre aktører og partnere sier Johansen.

For å vinne kampen om talentene

En global undersøkelse fra teknologiganten Dell EMC viser at de som er på vei inn i arbeidsmarkedet forventer å kunne jobbe med banebrytende teknologi. Faktisk er det slik at ni av ti unge voksne sier at teknologien en arbeidsplass tilbyr er en avgjørende faktor ved valg av arbeidsplass. Denne erkjennelsen har Telia Norge gjort for lenge siden, og selskapet skal bruke bygget som en viktig del av strategien for å fremstå som en av landets mest attraktive arbeidsgivere.

Hotell, restauranter og parsellhager

Økern Portal vil stå ferdig i løpet av året og vil med sine 80.000 kvadratmetere bli et landemerke vis a vis nye Økern Sentrum. Økern Portal vil bli et innovativt bygg med bærekraftige løsninger og et godt bespisnings- og servicetilbud som vil være tilrettelagt for de som jobber i bygget og bor i nærområdet.

På taket, som byr på et av Oslos flotteste utsiktspunkt, vil det bli takterrasser med publikumsareal. Her er det planlagt store grøntarealer, bikuber, parsellhager og løpebaner.

