Studio Jobbsprek åpner i Økern Portal

Studio Jobbsprek Økern Portal blir et helt unikt trenings- og opplevelsestilbud til både næringslivet og nærområdet. Treningssenteret vil være på hele 2150 kvadratmeter med gjennomførte lokaler og det beste utstyret.

– Vi gjør alt vi kan for at dette treningssenteret skal bli helt unikt – vi gleder oss til å åpne og vise dere fasiliteter hvor ingenting hører til tilfeldighetene, så raskt myndighetene tillater det, innleder Hild-Elin Hjelmeland som er medeier og markedsansvarlig i Studio Jobbsprek.

I treningssenteret på Økern Portal vil man finne et bredt treningstilbud for alle aldere med blant annet:

Resepsjon og lounge med juice- og kaffebar, spisebord og behagelige lenestoler

900 kvadratmeter tilrettelagt for egentrening innen styrke og kondisjon

Fem grupperom for ulike aktiviteter som dans, yoga, sirkel- og løpetrening.

Gruppetimer og aktivitetspark for barn og ungdom med blant annet klatrevegg og hinderløype.

Et nyskapende tilbud som kombinerer e-sport og aktivitet

Behandlingsavdeling med massører, naprapater, fysioterapeuter og osteopater

Tilgang på spesialister innenfor ernæring og psykologi

– Konseptet handler om å tilby en skreddersydd treningsopplevelse for hele familien, forklarer Hjelmeland som har 13 års erfaring som personlig trener.

Klikk her for å lese mer om treningstilbud i Studio Jobbsprek Økern Portal

Nyskapende tilbud for barn og unge

Hjelmeland forklarer at treningssenteret legger til rette for at barn blir aktivisert og trent, og ikke parkert.

– I tillegg til å gi en større bredde for allerede aktive unge, gleder vi oss til å favne barn og unge som ikke finner sin plass i breddeidretten. Målet er å bygge mestringsfølelse og sunne vaner. Vi ser at dette tilbudet er etterlengtet – 25 prosent av de som har tegnet seg opp seg for vårt åpningstilbud er under 18 år, forteller Hjelmeland.

Tilbudet omfatter ulike gruppetimer og en egen aktivitetspark skreddersydd de minste, samt et unikt tilbud som kombinerer e-sport med aktivitet. Hypotesen er at dersom barna trives og vil komme tilbake til Økern Portal, vil foreldre få trent og hele familien bli sunnere.

Hjelmeland forteller at Studio Jobbsprek tilbyr så mye mer enn en vanlig treningsøkt.

– Vi ønsker å begeistre med våre lokaler, det nyeste innen treningsutstyr og skreddersydde treningsopplegg. Du vil møte kvalitetssikrede spesialister og hyggelige medarbeidere som ønsker å skape en god atmosfære der hele familien din trives. Vi vil at være medlemmer skal føle seg hjemme – gi de en unik treningsopplevelse, og ikke bare en ordinær treningsøkt.

Studio Jobbsprek har holdt til på Aker Brygge i over ti år. At de åpner et nytt senter i nettopp Økern Portal er ingen tilfeldighet.

– Økern Portal er et helt unikt bygg i et spennende område som er i rask utvikling, og vi føler at visjonen og konseptet for bygget – skape et fellesskap mellom både næring og nærmiljø – passer oss veldig godt. Økern Portal blir helt klart en spennende destinasjon med et rikt tilbud, sier Hjelmeland, og peker på at Nord-Europas største spiselige takhage vokser frem på toppen av bygget, samt at det kommer hele ni unike spisesteder til Økern Portal.

– Vi skal ha treningsopplegg utendørs og bruke treningsriggen utenfor studioet, samt den flotte takhagen på toppen av bygget, smiler hun.

Les: Det er fortsatt ledige kontorer i Økern Portal.

Aktivitet blant ansatte reduserer sykefravær og styrker produktiviteten

Studio Jobbsprek satser samtidig sterkt på bedriftspakker, med gode løsninger for bedriftene i bygget. Det vil for eksempel være mulig med egne gruppetimer for ulike bedrifter, et tilbud som allerede er svært populært på Studio Jobbsprek sin avdeling på Aker Brygge.

– Vi har et trenings- og opplevelsestilbud som ikke eksisterer i dag, til en pris som er konkurransedyktig. Etter over ti år på Aker Brygge har vi utviklet en treningsfilosofi og formet en bedriftskultur av humankapital som det blir stas å videreføre. Suksessoppskriften tar vi med oss inn i Økern Portal, sier Hjelmeland.

Hun håper bedriftene som flytter til Økern Portal vil sette pris på tilbudet, og forteller at gode treningsvaner og produktivitet på arbeidsplassen er to sider av samme sak.

– Alt tyder på at sykefravær kan reduseres samtidig som produktivitet og bunnlinjen økes med medarbeidere som trener ukentlig. Vi føler et stort ansvar for å bygge mestringsfølelse og sunnhet blant våre medlemmer – man skal dra fra Studio Jobbsprek med et smil om munnen, avslutter Hjelmeland.

Les mer om tilbudet i Studio Jobbsprek Økern Portal her , eller klikk her for å laste ned prospekt