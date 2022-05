Solnedgang på flat børs

Oslo Børs åpnet rett opp torsdag, men siden har stemningen surnet. Etter en visitt innom negativt terreng har hovedindeksen stabilisert seg rundt onsdagens sluttkurs. I 15.33-tiden befinner den seg på 1.239,21.

Vårt hjemlige aksjemarked trosser dermed toneangivende Europa-børser. Tyske DAX stiger 1,2 prosent, franske CAC 40 1,6 prosent, mens britiske FTSE 100 trekker opp 1,5 prosent etter at Bank of England torsdag leverte renteøkningen markedet hadde ventet seg. Samtidig advarer sentralbanksjef Andrew Bailey mot at inflasjonen vil toppe 10 prosent i løpet av året, noe som kan utløse resesjon.

Rentedommen følger i kjølvannet av onsdagens fra Federal Reserve , som besluttet å gjøre en såkalt dobbel renteøkning (2 x 25 basispunkter) for første gang på over 20 år. Sentralbanksjef Jerome Powell signaliserte at renteøkninger på 75 basispunkter neppe blir aktuelt fremover, og det bidro til å sende amerikanske børser kraftig opp.

Futureshandelen peker stadig mot fall fra start i torsdagens handel på Wall Street.

Oljeprisene trekker opp

Oljeprisene har trukket oppover utover ettermiddagen torsdag, og fortsetter dermed trenden fra onsdag da EU-kommisjonen foreslo russisk oljeembargo i en sjette sanksjonspakke.

OPEC+ gjorde som også som markedet hadde ventet, og kjører videre med en økning av juni-produksjonen på 432.000 fat pr. dag. Ifølge en avtale inngått i juli i fjor skal produksjonen økes med rundt 400.000 fat pr. dag hver måned frem til september 2022.

Onsdagen bød også på en overraskende oppgang i amerikanske råoljelagre. CNN melder torsdag at USA vil annonsere en plan i dag for å fylle opp strategiske råoljelagre. Biden-admistrasjonen vil i første omgang søke kjøp av 60 millioner fat.

På Oslo Børs stiger Equinor marginalt i kjølvannet av onsdagens rekordtall, mens Aker BP er opp 1,8 prosent og Vår Energi 0,5 prosent.

OKEA faller 1,5 prosent etter å ha tidoblet bunnlinjen i første kvartal. Selskapet melder også om gjenåpning av produksjonen på Yme-feltet etter en oljelekkasje.

Unntakstilstand i Orkla

Resultatsesongen fortsetter å prege bildet, og Orkla nøyer seg med 0,5 prosent oppgang etter en rapport som slo analytikernes estimater.

– Vi er i en unntakstilstand, hvor situasjonen i Ukraina påvirker både tilgang til og priser på en rekke råvarer og innsatsfaktorer, sa fersk konsernsjef Nils K. Selte i en kommentar.

Sparebank 1 SR-Bank stiger 0,7 prosent etter å ha lagt frem et langt bedre resultat enn ventet.