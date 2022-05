Shipping dempet børsfallet

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 1.223,25 torsdag, etter en nedgang på 1,24 prosent.

Wall Street fulgte opp onsdagens kraftige fall med nye fall i dagens åpning, men stemningen er nervøs og Nasdaq er i skrivende stund opp. Toneangivende Europa-børser faller markant – med britiske FTSE 100 ned 2,5 prosent, tyske DAX 1,9 prosent og franske CAC 40 ned 2,2 prosent.

Inflasjonsfrykt

Det er først og fremst inflasjonsfrykten som treffer markedene verden over. I Storbritannia viste tall onsdag at inflasjonen smalt opp i 9 prosent i april , sitt høyeste på 40 år. Og på Wall Street onsdag fikk handelsgigantene Walmart og Target juling etter at sistnevnte la frem en skuffende kvartalsrapport. Førstnevnte la frem tall 17. mai.

«Tallene retter et skarpt lys mot plagen som venter selskaper og forbrukere etterhvert som inflasjonen begynner å bite. Og det i et land som fortsatt gjør det relativt sterkt med en forbruker som ennå har mye sparekapital bygget opp i løpet av de siste par årene. Andre er ikke i en like heldig posisjon», skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i en oppdatering torsdag.

Oljen også i rødt

Det dårlige sentimentet har smittet over på oljemarkedet, der prisene tidligere torsdag var opp på håp om at lettelser på coronarestriksjonene i Kina kan løfte etterspørselen etter drivstoff.

Brent-oljen står ved stengetid torsdag i 108,40 dollar pr. fat, ned 0,5 prosent så langt i dagens handel, men ned fra 112 dollar fra stengetid onsdag.

WTI-oljen er ned rundt prosenten til 108,36 dollar pr. fat.

På Oslo Børs falt energiaksjer som Equinor 3 prosent, Aker BP 2,3 prosent, Vår Energi 2 prosent og DNO 2,4 prosent.

Shipping-demper

Åtte av dagens ti mest omsatte så rødt, med REC Silicon og Kahoot som klare positive unntak med oppganger på henholdsvis 6 og 8,6 prosent, førstnevnte på dagens nest høyeste volum.

AutoStore utmerket seg lenge negativt, men snudde opp utover ettermiddagen og steg til slutt 1,5 prosent.