Hovedindeksen åpnet opp 0,6 prosent de første minuttene, men siden har stemningen dabbet av og klokken 10.35 er indeksen ned 0,4 prosent til 1.261,54.

Utviklingen skjer i kjølvannet av tech-rally på Wall Street torsdag og børsoppgang i Asia tidligere i dag. Blant toneangivende Europa-børser stiger tyske DAX og franske CAC 40 rundt 0,3 prosent.

PGS og Avance gir gass

Utslagene er generelt ikke de største blant de mest omsatte. Yara faller marginalt etter å ha skilt ut Clean Ammonia-virksomheten som eget datterselskap før en planlagt børsnotering.

Fearnley Securities har høynet kursmålene i Avance Gas og BW LPG, mens ABG Sundal Collier har oppgradert duoen fra hold til kjøp. Førstnevnte stiger høyt opp på vinnerlisten med nesten 7 prosent oppgang. Sistnevnte nøyer seg med å stige 4 prosent.

PGS stiger mest av alle, nærmere bestemt 16 prosent til 7,43 kroner etter at Kepler Cheuvreux nå vurderer aksjen som en kjøpskandidat med kursmål 13 kroner.

På den negative siden korrigerer Borr Drilling ned over 7 prosent etter torsdagens rally. Aksjen er likevel en av de store 2022-vinnerne med over 220 prosent oppgang så langt.

Frontline trekker ned 1-2 prosent, også det etter markant oppgang torsdag.

For tredje gang på en ukes tid har det kommet et bud på et av selskapene på Euronext Growth. Vi snakker med analytiker Øystein E. Lodgaard i ABG Sundal Colier om Apax-budet på EcoOnline. Vi ser også nærmere på gjenåpningen av LNG-anlegget på Melkøya, kapitalmarkedsdagen til Kongsberg Gruppen og andre nyheter som preger børsdagen. 02.06.2022