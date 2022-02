Oslo Børs endte opp

DNB Markets understreker at DNO har rapportert et driftsresultat (EBITDA) under forventning for fjerde kvartal, med høyere enn ventede overlift-kostnader og letekostnader.

DNB-utbytte skuffet

Blant tungvektere for øvrig trakk DNB ned én prosent til 211 kroner etter et å ha landet et resultat før skatt på 8 milliarder kroner i fjerde kvartal. Styret vil foreslå et utbytte på 9,75 kroner pr. aksje for 2021 – 15 milliarder kroner.

Arctic Securities viser til at DNB leverte sterke tall fra kjernevirksomheten, men mener at utbytteforslaget var skuffende. Meglerhuset mener imidlertid at det skuffende utbytteforslaget gir rom for økt tilbakekjøp av egne aksjer.

«Hvis DNB nektes å kjøpe Sbanken i mars vil rommet for tilbakekjøp av egne aksjer være betydelig», skriver meglerhuset.

Orkla steg forsiktig etter å ha økt topplinjen med over 11 prosent i fjerde kvartal, noe som overrasket analytikerne positivt.

TGS tok nedskrivninger på 850 millioner kroner i fjerde kvartal, men konsernsjef Kristian Johansen tror oljeselskapene vil investere langt mer i seismikk fremover. Aksjen åpnet ned, men endte opp 9,4 prosent til 101 kroner.

Hermanrud spår dobling

Blant de mest omsatte merker vi oss at Bergen Carbon Solutions falt 9,4 prosent til 56,30 kroner etter å ha landet emisjonen som skal delfinansiere fabrikken i Mosjøen. Emisjonen ble gjort på kurs 54 kroner.

Yara gikk tilbake 2,2 prosent til 432,50 kroner, mens Nordic Semiconductor falt 1,7 prosent til 235 kroner etter å ha landet en tysk partner for sin lydteknologi.

På den positive siden merker vi oss shippingduoen MPC Container Ships og Golden Ocean. De to steg henholdsvis 6,2 og 7,1 prosent.

Og ikke minst steg Wallenius Wilhelmsen 12,5 prosent til 65,50 kroner etter å ha blitt lansert som en doblingskandidat av Peter Hermanrud.

10.02.2022 Vi oppsummerer en proppfull nyhetsdag i kvartalsesongen. Vi snakker med konsernsjef Karl Johnny Hersvik i oljeselskapet Aker BP, samt konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB og bankens konserndirektør for privatmarkedet, Ingjerd Blekeli Spiten, som alle har sluppet regnskap i dag. Vår Energi er et steg nærmere børs og analytikerne skrur stadig opp Equinor-tallene.

Nerder helt til topps

Øverst på vinnerlisten endte Link Mobility som ble belønnet med 17,2 prosent oppgang til 15,85 kroner etter sine kvartalstall.

– Det er et veldig solid kvartal som viser at mye av den kritikken som har kommet ikke har handlet om selskapets operasjonelle evner – tvert imot. (...) Du kan kanskje kalle det for «the revenge of the nerds», sier gründer og styreleder Jens Rugseth til Finansavisen.

Andre tallfremleggere på vinnerlisten var Multiconsult og Höegh Autoliners, som steg henholdsvis nesten 9 og over 7 prosent, sistnevnte etter tidobling av resultatet.

Quantafuel steg 10,9 prosent til 16,80 kroner etter å ha funnet feilen ved Skive-fabrikken, som er tilbake i produksjon i midten av mars.

Nye nedturer for Røkke

Etter skuffelsen i den skotske lisensrunden mente analytikerne at Aker Offshore Wind trenger mer penger . Samtidig med torsdagens kvartalsrapport ble det kjent at selskapet selger seg ned i Principle Power. Aksjen falt 10,6 prosent til 2,55 kroner.

En annen av Røkkes grønne satsninger, Aker Carbon Capture, falt 5,5 prosent til 16,97 kroner etter også å ha lagt frem kvartalstall torsdag.

Huddlestock Fintech og John Fredriksen-favoritten Carasent ble straffet for sine rapporter med nedgang på henholdsvis 8,2 og 7,4 prosent.

Havila Kystruten falt 5,8 prosent etter ytterligere forsinkelser.