Oslo Børs solid i grønt – aksjer fra én sektor tapetserte topplisten

Oslo Børs steg fra start, og endte uken solid i grønt fredag. Hovedindeksen stengte opp 1,28 prosent til 1.042,08 poeng. Det ble omsatt aksjer for 7,1 milliarder kroner.

Brent-oljen sto da børsen stengte i 68,88 dollar fatet, opp 2,6 prosent. WTI-oljen sto i 65,80 dollar fatet, opp 2,8 prosent. Ved børsslutt torsdag kostet Brent-oljen 65,68 dollar fatet.

Prisoppgangen kom etter at det ble kjent at Saudi-Arabia forlenger landets ekstra oljeproduksjonskutt, samtidig som OPEC+ fortsetter produksjonsnivået for mars i april, med unntak av Russland og Kasakhstan.

Både Equinor og Aker BP fulgte oljeprisen og skjøt opp fredag. Sistnevnte fikk også hjelp fra Aker Solution som fikk medvind i tysk rettssak.

Andre oljerelaterte aksjer som klatret etter prisoppgangen var PGS, TGS, DOF, Shelf Drilling og Panoro Energy.

I grønt

Aker Solutions vendte nesen rett opp etter at 67 millioner euro er på vei til selskapet. En tysk voldgiftsdomstol tok i dag avgjørelse i oljeserviceselskapets favør hvilket resulterte i 690 millioner kroner på konto for Kjell Inge Røkke-selskapet.

Tor Olav Trøims Borr Drilling klatret markant etter sterk kursoppgang i USA torsdag kveld. Det var ingen selskapsspesifikke nyheter som bidro til oppgangen, men oljeprisen har tatt syvmilssteg i starten av mars hvilket kan påvirke Borr-kursen.

Interoil fortsetter oppgangen fra i går da selskapet annonserte to kontrakter i Sør-Amerika med tilhørende miniemisjon.

Norsk Hydro inngikk fredag avtale om å selge valsevirksomheten til KPS Capital Partners for 1,38 milliarder kroner. Analytikerne ser positivt på salget , mens forbundsleder i Industri Energi er skuffet . Politikerne mener selskapet vender norske arbeidsplasser ryggen.

Norwegian Finans Holding steg videre etter torsdagens byks i kjølvannet av Nordax-budet. Både storeiere og analytikere fnyser av budet. Fredag har flere meglerhus løftet kursmålene sine for aksjen.

Subsea 7 reagerte opp etter at Jefferies har oppgradert aksjen til kjøpsanbefaling.

NTS -datterselskapet Frøy har investert i et nytt fartøy og inngått en lusekontrakt med en stor norsk oppdretter.

I rødt

TECO 2030 -aksjen korrigerte noe etter en sterk periode med flere kontrakter.

Vaccibody falt på høy omsetning etter at selskapet meldte at det utforsker mulighetene for en notering i USA.

Droneselskapet Nordic Unmanned har gjennomført emisjonen som ble kunngjort etter børs torsdag. 100 millioner kroner i frisk kapital er sikret – til en kurs på 39,50 kroner. Aksjen falt fredag.

REC Silicon falt etter torsdagens ekstraordinære generalforsamling, der Kjell Inge Røkke fikk viljen sin. Det betyr at han blir ny styreleder i selskapet.