Oslo Børs endte ned

For øvrig blant de mest omsatte falt Norsk Hydro 1,8 prosent til 86,44 kroner, mens Nordic Semiconductor, Autostore og Kahoot gikk tilbake 3-4 prosent.

Laks, Norwegian opp

Positive tungvektere finner vi for eksempel i laksesektoren, som er oppgradert av Arctic Securities. Lerøy Seafood steg drøye prosenten.

Norway Royal Salmon (NRS) steg 4,2 prosent til 225 kroner etter at NTS har blokkert den omstridte emisjonen i sitt datterselskap, og skylder på det pågående budet fra SalMar.

– Det er ingen tvil om at dette er en transaksjon som skulle ha vært kjørt, sier forvalter og minoritetseier Jan Petter Sissener, som er i harnisk.

På den positive siden finner vi også Norwegian, som lettet 4,3 prosent til 10,87 kroner i kjølvannet av onsdagens trafikktall . På DNBs SMB-konferanse torsdag sier toppsjef Geir Karlsen ifølge TDN Direkt at kundene nå viser vilje til å betale litt mer for billettene.

Mer Fjordkraft-elendighet

Taperlisten toppes av Arribatec, som har gjort en rettet emisjon på 50 millioner kroner og vil utstede 100 millioner nye aksjer til kurs 50 øre. Hovedeier og styremedlem Øystein Stray Spetalen har gjennom Ferncliff Listed Dai blitt tildelt 50 millioner aksjer.

Aksjen falt over 33 prosent til 54 øre.

Pexip dundret ned 11,5 prosent til 25,68 kroner etter sin oppdatering som viste 21 prosent vekst i første kvartal. Selskapet ligger nå bak målet på 300 millioner dollar i årlig gjentakende inntekter (ARR) innen utgangen av 2024.

Fjordkraft fortsatte nedturen med nye 15,8 prosent til 26,10 kroner etter onsdagens skuffende oppdatering.

Andenæs sendte Insr til topps

Øverst på vinnerlisten finner vi Flyr, som lettet nesten 22 prosent til 1,56 kroner etter trafikktallene for mars, der selskapet hadde sitt høyeste salg siden oppstarten.

Blant de nærmeste var Insr, der Tor Andenæs gjennom investeringsselskapet Kvantia har kjøpt over 28 millioner aksjer til kurs 15 øre. Kvantia har nå 25,1 prosent eierandel.

Samtidig har Investment AB Öresund solgt sine gjenværende aksjer i Insr, som steg over 10 prosent til 19,5 øre torsdag.

GNP Energy steg over 5 prosent etter å ha ansatt Siv Karlsen Moa som ny finansdirektør.

Videre tar vi med Everfuel som steg over 4 prosent etter å ha landet kontrakt for bygging av ny hydrogenfyllestasjon i Tyskland.

Helios, et porteføljeselskap av Magnora, har signert grunneieravtaler i Litauen og Latvia, for å starte mulighetsstudier for utvikling av storskala solcelleanlegg. Aksjen steg over 4 prosent.