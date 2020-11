Etter litt berg- og dalbane den første timen har stemningen tatt seg noe opp igjen på Oslo Børs.

Hovedindeksen står i skrivende stund i 889,88, som er opp marginale 0,05 prosent. Så langt har aksjer og egenkapitalbevis blitt omsatt for 2.122 millioner kroner.

Futureshandelen på Wall Street peker mot en korreksjon ned igjen etter gårsdagens oppgang, og toneangivende Europa-børser går samme vei.

Tyske DAX trekker ned 0,8 prosent, mens franske CAC 40 faller 0,6 prosent.

Moderna kom i går med nye, positive coronanyheter, men det vil fortsatt vare langt ut i neste år før en vaksine er tilgjengelig for massene og i mellomtiden fortsetter virusspredningen med full kraft i for eksempel USA – som nå har passert ti millioner bekreftede smittetilfeller.

Flat oljepris, aksjer ned

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop minner om nettopp dette i en oppdatering torsdag, og skriver at oljemarkedet ennå ikke er «ute av skogen». At stadig flere land har måttet stramme tiltakene inn de siste ukene, gjør at etterspørselen etter olje blir satt på prøve.

Brent-oljen stiger torsdag 0,2 prosent til 43,87 dollar fatet, som likevel er opp fra 42,46 dollar ved stengetid i Oslo i går. WTI-oljen er opp 0,3 prosent til 41,57 dollar fatet i dagens handel.

På Oslo Børs faller Equinor 1,5 prosent (2,05 kroner) til 134,55 kroner, og dermed mer enn utbyttet på 0,09 dollar pr. aksje skulle tilsi. Aker BP er ned 1,4 prosent til 173,30 kroner.

SalMar-byks på knalltall

Resultatsesongen fortsetter å prege handelen, og blant dagens mest omsatte merker vi oss at SalMar belønnes for kvartalstall langt over konsensus med en 2,7 prosent oppgang til 541,20 kroner på høyt volum.

Ellers i laks korrigerer Lerøy Seafood ned 1,3 prosent til 57,14 kroner etter gårsdagens sterke tall. SpareBank 1 Markets har reagert på rapporten med å høyne sitt kursmål fra 75 til 80 kroner.

Mowi utmerker seg også negativt blant tungvekterne, og faller 1,5 prosent til 182,70 kroner. Subsea 7 fikk en skikkelig resultatsmell i tredje kvartal, og går tilbake 0,2 prosent til 73,32 kroner.

Veidekke skyter fart etter sterke kvartalstall, og stiger hele 11,7 prosent til 129,40 kroner. Salget av eiendomsvirksomheten ble gjennomført i tredje kvartal og ga en gevinst på 1,13 milliarder kroner.

Nel viser vei i hydrogen

Aller mest omsatt er Nel , som stiger 3,4 prosent til 19,98 kroner.

På hydrogenfronten ble det i formiddag kjent at Everfuel EFUEL-ME , som ble skilt ut fra Nel i fjor, de neste fem årene skal samarbeide med Hexagon Purus om utrullingen av nullutslipps hydrogenfrakt i Europa.

Everfuel stiger 1,6 prosent til 32,50 kroner på Euronext Growth (tidligere Merkur Market), mens Hexagon Composites legger på seg 2,5 prosent til 48,18 kroner.

SAS tar av på analyse

Vinnerlisten toppes av SAS SAS-NOK , som letter 17,0 prosent til 1,25 kroner etter en positiv analyse fra HSBC . Banken ser aksjen i 1,75 kroner etter næringsminister Iselin Nybøs beslutning om ikke å gi Norwegian milliardlån.

Norwegian er for øvrig ned 1,3 prosent til 51,9 øre.

Nærmest følger Magseis Fairfield på pluss 13,1 prosent til 2,29 kroner. SpareBank1 Markets har doblet kursmålet i kjølvannet av tirsdagens kvartalstall, og analytiker Tommy Johannesen lar seg først og fremst imponere av selskapets imponerende snuoperasjon.

Vi merker oss også at Kahoot! spretter opp 6,2 prosent til 61,60 kroner.

Til bunns etter emisjon

Endúr topper taperlisten etter gårsdagens emisjon, der selskapet hentet 125 millioner kroner til delfinansiering av BMO Entreprenør-kjøpet.

Arribatec ARR følger nærmest på minus 12,1 prosent til 2,92 kroner, mens Borr Drilling trekker ned 7,7 prosent til 5,17 kroner.

Vi tar også med at Norcod NCOD-ME faller 6,7 prosent til 69,95 kroner på Euronext Growth etter sine tall for tredje kvartal, mens også NTS går tilbake 3,6 prosent til 81 kroner etter et negativt resultat i kvartalet.

DOF lanserte også sin kvartalsrapport i dag torsdag. Selskapet har skrevet ned verdier for 3 milliarder kroner hittil i år, og melder om at restruktureringsforhandlingene med långiverne fortsetter. Aksjen faller 3,9 prosent til 40,3 øre.