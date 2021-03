En klokke med norskproduserte deler

Klokkens umiskjennelige vintagepreg må også nevnes. MoD sender tankene i retning mariusgenser, nikkers og topplue – gutta på skauen. Skiven beskyttes av et gammeldags, buet plexiglass. Bruken av dette materialet gir en «lunere» og retro-chic look, men her pådrar du deg med enkelhet mer riper enn sammenlignet med et moderne safirglass. Det fine med plexi er dog at du like enkelt kan polere vekk småskraper med tannpasta eller klokkenetusiastens favorittfiks «Polywatch» (et flytende poleringsmiddel som påføres med sirkulære bevegelser på plexiglass for å fjerne riper).