Vi har tatt en nærmere titt på SBGA415G i titan. Med navnet «Taisetsu» skal den representere noe sånt som «vinterens dype snø» på japansk. Her er det ikke bare markedsføringsprat om et luksusprodukt. Urskiven har definitivt en snøflak-aktig tekstur. Det har Grand Seiko gjort før, best kjent ved SBGA211 «Snowflake», her dog i en noe annen utførelse. For ikke å nevne en mer gråaktig farge, som matcher bruken av titan godt. I visse lysforhold går skiven farge nærmest i ett med metallet rundt. Fiffig.