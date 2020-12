Sinn U50 er kanskje årets beste nisjeklokke

Sinn er et merke som krever forklaring. Bak det stødige navnet står en tysk klokkeprodusent med lang erfaring, primært kjent for en spesifikk, men nokså snever, nisje. Entusiastene kaller det «tool watches» . Verktøyklokker på godt norsk. Med andre ord er dette klokker som tåler en støyt, designet for å være funksjonelle – ikke nødvendigvis for å se mest mulig flashy ut.