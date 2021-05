Dette er veldig ulikt Rolex

Akkurat det materialvalget er det noen som klør seg helt febrilsk i hodet over. Fifty-Eight har et umiskjennelig, dog vintage, «toolwatch»-preg. Og når nerdene snur klokken rundt og ser glasslokket med innsyn til et urverk uten noen finisjering... vel, da kan du si at det popper store tegneseriespørsmålstegn og andre onomatepoetikon over hodene deres. De vil heller ha et lukket baklokk som vanlig.