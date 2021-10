Rado kjenner du kanskje best fra sorte klokker med keramiske urkasser og et sleek designspråk. I Captain Cook-kolleksjonen utforsker de imidlertid sine historiske røtter, og drar opp gamle dykkerklokker. Det er en strategi som har funket for et utall andre sveitsiske produsenter de siste årene. Har Rado vært like dyktige? Vi har testet en av modellene, som attpåtil følger enda en trend: Bronse.