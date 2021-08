Nesten helt historisk korrekt

VINTAGE-ESTETIKK: Urkassen har en tredelt konstruksjon, og gir inntrykket av at både bezel og baklokket er skrudd inn i midtkassen. Historisk sett hadde den originale utgaven som Longinesen tar inspirasjon fra et plexi foran urskiven. Her har det sveitiske merket modernisert med et safirglass, som dog er utformet på tradisjonelt sett hvor den stikker nokså langt utenfor bezel. Foto: Nicolai Giil