På Basel-messen i 2019 lanserte imidlertid Doxa noe som var mer «klokke for folket». Sub 200 var priset til rett i underkant av 10.000 kroner – i praksis en tredel av en Sub 300. Designet var også rettet mot et større publikum, med snille retro-vibes som ikke fornærmet en sjel. Mottakelsen var god, men resultatet var kanskje at den manglet noe av det umiskjennelige Doxa-preget, som best kan beskrives med ordene quirky og sporty.